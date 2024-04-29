Украина готовит комплекс мер по защите F-16 на аэродромах – Евлаш

В Воздушных силах рассказали о подготовке для защиты истребителей F-16, которые прибудут в Украину.

Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что Украина готовит комплекс мер по защите истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах в нашей стране.

Об этом Евлаш рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, уже есть ряд наработок, как можно будет безопасно разместить F-16 в Украине, чтобы они могли эффективно выполнять задачи и защищать воздушное пространство.

"Но для этого необходимо правильно подготовить место их базирования. Это колоссальные средства, речь идет о подземных хранилищах, бункерах. Поэтому сейчас разрабатываются методы относительно того, как именно их можно будет размещать", — пояснил Евлаш.

Спикер Воздушных сил отметил, что после того, как Украина получит F-16, Силы обороны смогут проводить различные операции по отражению воздушных ударов РФ и нанесению поражения по противнику.

Истребители F-16, в частности, будут рассредоточены на разных типах взлетных полос, где россиянам будет сложно обнаружить украинские самолеты. Для этого будет применяться разный набор методов, чтобы вводить врага в заблуждение.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, когда первые F-16 с пилотами появятся в Украине.

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