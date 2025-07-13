Украина готовит новые дальнобойные удары по территории России: детали от Зеленского

Владимир Зеленский на совещании с Генштабом / © Владимир Зеленский

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Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку новых дальнобойных ударов по российской территории.

Об этом он заявил по итогам совещания с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым и министром обороны.

По словам главы государства, ситуация на ключевых направлениях - Покровском, Новопавловском, Запорожской, Харьковской и Сумской областях - остается напряженной, но контролируемой. Он подчеркнул, что Россия не достигает поставленных задач этим летом, в частности, из-за устойчивости украинской обороны.

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"Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования. Наши подразделения будут и дальше уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары", - заявил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что ответ Украины на каждый российский удар будет "неизменно жестким". В частности, Главком доложил об уничтожении российских военных, причастных к гибели годовалого мальчика в Херсонской области.

Отдельно Зеленский анонсировал визит в Украину американского генерала Кита Келлога. В центре внимания вопрос поставки оружия и масштабирования совместного производства вооружений. В настоящее время около 40% вооружения для фронта уже производится в Украине.

"Наша задача – ощутимо увеличить этот показатель и усилить оборонную самостоятельность государства. Для этого будут внедрены регуляторные, финансовые и кадровые изменения", – добавил глава государства.

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Кроме того, Владимир Зеленский заявил, что несмотря на попытки России усилить террор и запугать украинцев постоянными атаками, силы ПВО показали хорошие результаты и сбили большинство беспилотников РФ.