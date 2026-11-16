Украина готовит новые удары вглубь России: Зеленский принял важное решение

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украинские дальнобойные удары по территории России достигают определенных целей. Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах работы Сил обороны и утвердил проведение новых операций.

Об этом глава государства заявил, комментируя доклад министра обороны Евгения Хмары.

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По словам Зеленского, министр доложил о выполнении плана дальнобойных санкций против России.

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«Наши украинские дизабастовки достигают определенных целей. Утвердил новые операции», - подчеркнул президент.

Украина готовится к новому «Рамштайну»

В то же время Зеленский сообщил о готовящейся к очередной встрече Контактной группе по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», которая должна состояться уже завтра.

Министр обороны Евгений Хмара представит партнерам ключевые потребности Украины. В первую очередь речь пойдет о ракетах-перехватчиках для противовоздушной обороны и боеприпасах для украинской боевой авиации.

Отдельное внимание планируется уделить увеличению производства беспилотников для сил обороны и привлечению дополнительного финансирования.

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«Есть перспектива увеличить производство дронов для наших сил обороны. Будем говорить о дополнительном финансировании. Нужно и больше импульса для совместных с партнерами производств», - отметил Зеленский.

Президент отметил необходимость ускорить оборонное сотрудничество с союзниками и выразил надежду на результативную встречу.

«Скорость нашей работы должна увеличиваться и каждый день должна давать Украине и партнерам результаты», — подытожил он.

Атаки на Татарстан и Крымский мост: что известно

Напомним, в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. По сообщениям местных жителей и мониторинговых каналов после ударов на одном из предприятий вспыхнул масштабный пожар. Вероятной целью называют «Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших нефтехимических заводов России, производящий синтетические каучуки и пластмассы. Официальные данные о масштабах разрушений и пострадавших не обнародовали.

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Кроме того, 16 ноября во время массированной атаки дронов сообщалось об ударе по Крымскому мосту. По данным Telegram-каналов, была повреждена одна из арок судоходного пролета, а на подъездах образовались очереди примерно из 2000 автомобилей. Независимое подтверждение этих повреждений нет.

Российские власти заявили о временном перекрытии автомобильного движения для оценки повреждений, однако спикер Кремля Дмитрий Песков назвал их незначительными.

В то же время военнослужащий 41-го полка беспилотных систем «Pilum» Станислав Бунятов отмечал, что удары по Крымскому мосту наносили ему не больший вред, чем российские атаки украинским мостам.

"Чтобы разрушить его, нужен комплексный удар по опорам или точный удар тактическим ядерным оружием, которого у нас теперь нет", - пишет военный.

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