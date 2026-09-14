Украина готовит новый ответ на реактивные «Шахеды»: Зеленский раскрыл детали

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Украина работает над новым поколением дронов-перехватчиков для защиты от реактивных «Шахедов». Разработки уже проходят тесты, а все процессы пробуют очень ускорить.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Реклама

По его словам, он заслушал доклады по противодействию российским «Шахедам» и работе с производителями новых перехватчиков.

Реклама

«Есть разработки, продолжаются испытания. Ускоряем все процессы. Украине нужен рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью», - заявил Зеленский.

Президент добавил, что вместе с министром обороны Евгением Хмарой и главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым обсудил шаги, которые могут ускорить получение результата.

"Финансовую основу для этой работы обеспечили", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также заслушал доклады по ситуации на фронте.

Реклама

"Защищаем наши позиции и обороняемся активно", - отметил он.

Президент отдельно поблагодарил военных на Донетчине — 3-й армейский корпус, 66-ю и 125-ю механизированные бригады, а также 46-ю отдельную аэромобильную бригаду.

Напомним, украинским дронам-перехватчикам для уничтожения одного российского "Шахеда" в отдельных случаях может потребоваться несколько аппаратов. Зафиксированы ситуации, когда на один вражеский беспилотник работали три, пять и даже десять перехватчиков.

Ранее мы писали, что Россия наращивает производство реактивных беспилотников, и по разным оценкам их выпуск уже может достигать тысячи единиц в месяц. В то же время, РФ совершенствует систему противовоздушной обороны и перенимает украинские подходы к борьбе с дронами.

Реклама

Новости партнеров