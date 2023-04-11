Украина готовит "сюрпризы" для военных кораблей РФ: Резников заинтриговал новым заявлением

Министр обороны Украины Алексей Резников пояснил, что Россия до сих пор точно не знает, как затонул крейсер "Москва", а потому ВСУ готовят новые "сюрпризы" для российских военных кораблей.

Об этом он сказал во время совместного брифинга по и.о. министра обороны Дании Троэлса Лунда Поульсена в "Ukraine Media Center Odesa".

Резников подчеркнул, что россиянам до сих пор неизвестны все нюансы по поводу затопления флагмана Черноморского флота — крейсера "Москва", а потому пока никто не будет разглашать деталей этой спецоперации. Он добавил, что Украина готовит "сюрпризы" и другим кораблям, участвующим в боевых действиях против нашего государства.

"Есть некоторые нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередной "хлопок", связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю", — подчеркнул Резников.

Напомним, 13 апреля 2022 года на российском ракетном крейсере "Москва" Черноморского флота РФ возник пожар из-за попадания в него ракет украинского противокорабельного комплекса "Нептун". Впоследствии "Москва" вместе с большим количеством экипажа пошла ко дну. Аналитики оценивали потерю этого военного корабля как очень значительную.

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