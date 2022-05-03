Украина готовит удостоверение на возвращение для принудительно вывезенных в РФ украинцев — Денисова

Украина готовит удостоверение на возвращение для принудительно вывезенных в РФ украинцев — Денисова

Поскольку украинцев вывозят в Россию без документов, они пока не могут уехать оттуда в другие государства.

Министерство иностранных дел Украины вместе с Министерством цифровой трансформации нарабатывают решение, которое позволит принудительно вывезенным в Российскую Федерацию украинцам получить удостоверения в иностранных консульствах на территории РФ.

Об этом 3 мая в эфире информационного телемарафона заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Поскольку украинцев вывозят в Россию без документов, как им потом попасть в другое государство. Нужен вид на возвращение. Кто должен давать – консул. У нас дипломатических отношений с Российской Федерацией нет", — отметила она.

Также читайте В разведке объяснили, зачем Россия массово депортирует украинцев с оккупированных территорий и держит их в рабских условиях

По словам Денисовой, сейчас МИД Украины и Минцифры проводят очень важные переговоры с посольствами, которые могли бы на территории Российской Федерации предоставлять эти удостоверения.

"То есть предоставлять консульские услуги нашим гражданам, это очень важно. Потому что мы безусловно делаем там, понемногу предоставляем возможность переезжать нашим гражданам, общаясь с моими коллегами омбудсменами, с консульскими учреждениями в других государствах: Эстония, Латвия, Литва", — сказала Денисова.

Напомним, Россия готовилась к массовой депортации украинцев с начала года.

Читайте также: