Украина готовится к наступлению на фронте: эксперт назвал потенциальный срок и направление

В апреле, когда российская армия примет оперативную паузу, Вооруженные силы Украины могут воспользоваться этим и провести собственную наступательную операцию.

Такое мнение высказал руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

По его предположениям, Украина может снова попытаться нанести удар на юге, чтобы попытаться прорваться в Крым.

"И, конечно, у украинских сил появляются возможности для проведения тактических наступательных операций, которые, возможно, могут перерасти в определенный оперативный успех. Вероятно, речь идет о юге, где сейчас проходит Черноморская операция по воздуху и где поражаются российские объекты в оккупированном Крыму. Не исключено, что ее могут продлить и по суше, на левобережье Херсонщины", — сказал он.

В то же время Мусиенко подчеркнул, что даже во время паузы РФ не откажется от всех наступательных действий и на некоторых участках фронта продолжит штурмы.

"Просто они снизят активность, интенсивность и количество сил, которые будут применять. Ну и будут, очевидно, находиться в активной обороне. Сейчас в активной обороне находимся мы", — предостерег он.

Напомним, недавно Кирилл Буданов анонсировал новое контрнаступление ВСУ. Главный разведчик заявил, что наступление России, которое сейчас продолжается на фронте, будет "полностью исчерпано" до "ранней весны".

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