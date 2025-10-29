Украина готовится к строжайшей зиме: сможет ли Запад действовать быстро, чтобы не проиграть войну

Война в Украине / © Associated Press

Украина стоит на пороге сложнейшей зимы с момента российского вторжения 2022 года. Это не риск, а неизбежность: обе стороны заблокированы на земле и сосредоточены на воздушных операциях. У России есть четкий план победы, Украина — план выживания. Но есть ли у союзников Киева свой план? Пока ответ — сомнительный.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Санкции президента США Дональда Трампа против "Роснефти" и "Лукойла" дали луч надежды, но он очень хрупок. Остается неизвестным, готов ли Вашингтон выдержать финансовые и политические расходы, чтобы эти санкции оказали реальное влияние на планы Владимира Путина. Политика США в отношении Украины остается противоречивой: администрация перевела основное финансовое бремя поставок вооружения и помощи в Европу, которая сама находится в сложном положении.

Европейские страны знают, что ключ к заполнению дыры в финансировании — замороженные активы российского Центробанка на сумму 140 млрд евро. Но даже это не гарантировано: Бельгия, где хранится большая часть средств, только сорвала соглашение, опасаясь судебных издержек. В лучшем случае, Украина может получить эти деньги только в декабре, а пока останется без дополнительных ресурсов до конца первого квартала 2026 года.

Нерешительность Вашингтона и Европы делает союзников Киева уязвимым местом в войне. От их решений или от бездействия, вероятно, будет зависеть результат конфликта. План выживания Украины полностью зависит от того, сможет ли она продержаться достаточно долго, пока расходы России на вторжение не превысят их возможности.

Сообщение Путина Запад воспринимает однозначно: Москва убеждена, что Украина в конце концов потерпит поражение, и готова перейти к решающему противостоянию, если кто-то воспрепятствует. Лидерам США и ЕС следует сделать такой же вывод: любые шаги должны осуществляться решительно и немедленно.

Напомним, ранее глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что союзники должны решительно поддерживать Украину, а также и назвал грядущую зиму "решающей".

Глава немецкого МИДа призвал западных партнеров к более решительной поддержке Украины — как в военном, так и в энергетическом направлениях, ведь энергосистема страны находится под постоянными российскими обстрелами.