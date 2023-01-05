Украина готовится к возможному вторжению РФ из Беларуси: врага планируют остановить еще на границе

Украинские силы готовятся к возможному повторному вторжению российской армии из Беларуси. Силы обороны планируют остановить врага еще на границе.

Об этом сообщил командующий группировкой сил и средств обороны столицы генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона.

По его словам, идет постоянное отслеживание движения российских подразделений, их новые точки дислокации и полигоны. Поэтому у военно-политического руководства будет время для оповещения граждан в случае повторной попытки наступления на Киев.

Также читайте Почему ВСУ не бьют по территории Беларуси и стоит ли это сейчас делать: объяснение эксперта

"Мы создали группировку на границе с Беларусью, которая готова достойно встретить врага. Киевская область достаточно мощно подготовилась к возможному новому наступлению. Это несколько рубежей вокруг Киева общей протяженностью около 1000 км, где на основе фортификационных позиций долгосрочных оборонных сооружений создана мощная система обороны, и так просто пройти будет невозможно", – отметил Павлюк.

По его словам, сейчас вся граница с Беларусью представляет собой "сплошные завалы и минные поля". Чтобы пройти через них, врагу понадобятся усилия.

"К тому же по ним спланирован огонь артиллерии, работа от снайперских групп до мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы", — подчеркнул Павлюк.

Напомним, Беларусь и Россия наращивают военное присутствие вблизи границы с Украиной. В Беларусь продолжают прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил РФ.

Повторное наступление на Украину: решится ли на атаку Беларусь после переговоров с Путиным – Ночная варта

Читайте также: