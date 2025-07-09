Украина и 5 стран НАТО возобновят использование противопехотных мин: какая причина

Мины / © Associated Press

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Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции — международного договора 1997 года, запрещающего производство, использование и хранение противопехотных мин. Формально процесс выхода из договора длится шесть месяцев.

Об этом сообщило издание The New York Times.

Как отметил президент Владимир Зеленский, Россия «использует противопехотные мины с крайним цинизмом», а потому Украина больше не может соблюдать условия, которых противник сам никогда не признавал.

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По данным международных правозащитников, более 160 стран мира присоединились к Оттавской конвенции. Ее соблюдение позволило уничтожить более 55 миллионов мин. Но Россия, США, Китай и несколько других государств не стали участниками договора.

Намерение стран возобновить использование мин уже вызвало критику. В частности, директор Международной кампании за запрет мин Тамар Габельник заявила, что такое оружие в основном убивает гражданских и «никак не поможет им против России». Она считает подобные действия «просто политическими играми» чиновников. По данным Красного Креста, 80% жертв противопехотных мин — мирное население.

Финский депутат Вероника Хонкасало назвала решение своей страны «шагом назад», хотя отметила, что страх перед возможной агрессией РФ после полномасштабной войны в Украине сильно повлиял на общественное мнение. Финляндия имеет более 1300 км общей границы с Россией.

Лауринас Кастюнас, бывший министр обороны Литвы, после визита в Украину призвал страны Балтии пересмотреть ограничения по минам. По его словам, украинские военные сообщили, что отсутствие возможности использовать такое оружие затрудняет сдерживание наступлений.

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В марте министры обороны Польши и стран Балтии, которые являются членами НАТО, выступили за выход из договора, подчеркнув, что риски для восточного фланга Альянса существенно возросли.

В отличие от других стран, которые уничтожили свои запасы мин после присоединения к конвенции, Украина сохранила часть арсенала — около 3 миллионов единиц. Однако правовой статус их использования остается неопределенным, поскольку нормы договора запрещают выход во время активной фазы войны.

Активисты и эксперты предупреждают, что решение этих стран создает прецедент, который может пошатнуть и другие соглашения в сфере контроля за вооружениями, в частности по химическому и биологическому оружию.

Выход из Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции — международного договора, который запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.

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В МИД Украины отметили, что ратифицированная Украиной «Оттавская конвенция», которая запрещает применение противопехотных мин, ограничивает право на самооборону во время противостояния российской агрессии.

Напомним, нардеп Федор Вениславский заявил, Украина готовится к производству противопехотных мин.