Украина и Британия подписали договор безопасности: чем он уникален

Обязательства безопасности Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу, 12 января, подписали двустороннее соглашение о безопасности.

Об этом сообщила "Европейская правда".

Документ, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии", подписали лидеры двух стран после переговоров в Мариинском дворце в Киеве.

Настоящий договор стал первым в сфере соглашений по обеспечению безопасности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами «Группы семи» и присоединившимися к ним государствами.

Обязательные обязательства Великобритании по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО, сообщил после подписания президент Владимир Зеленский.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, война бы не началась", — убежден он.

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Риши Сунак со своей стороны подчеркнул, что это "первое из заверений безопасности, которые подписывает Украина". Британский премьер подчеркнул, что Британия первой предоставляла Украине также летальное оружие, танки, дальнобойные ракеты.

Лидеры также сообщили, что в соглашении прописан срок его действия – десять лет с возможностью продления. Однако в случае вступления Украины в НАТО до истечения срока действие обязательств безопасности завершится и будет инкорпорировано в систему НАТО.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января прибыл в Украину.

Экспрезидент России Медведев на фоне визита премьера Британии в Украину назвал британцев извечными врагами и заявил, что ситуация может оказаться на грани войны.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев пригрозил, что по премьер-министру Британии Риши Сунаку могут ударить кассетными снарядами в центре Киева. Об этом он написал в своем Telegram.

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