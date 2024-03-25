Украина и Дания подписали меморандум по оборонным закупкам – Минобороны

Страны договорились о сотрудничестве в оборонных закупках на внешних рынках и обмене опытом.
"Агентство оборонных закупок" Минобороны Украины подписало с Организацией закупок и логистики минобороны Дании (DALO) меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в оборонных закупках.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Страны в рамках меморандума договорились о сотрудничестве в оборонных закупках на внешних рынках и обмене опытом.
"Закупки современного вооружения в сотрудничестве с нашими международными партнерами – один из ключевых фокусов "Агентства оборонных закупок". И мы убеждены, что усиление взаимодействия с Организацией закупок и логистики Министерства обороны Дании будет способствовать заключению новых контрактов и модернизации наших Вооруженных Сил", — отметила директор Агентства Марина Безрукова.
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