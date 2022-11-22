Украина и Иран обсудили использование Россией дронов-камикадзе – в МИД подтвердили встречу

Украинские и иранские специалисты провели встречу и обсудили использование Россией дронов в войне против Украины.

Эту информацию подтвердил представитель МИД Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Такая экспертная встреча действительно состоялась. Подробности я разглашать не могу, в то же время могу заверить, что украинская сторона продолжает принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия со стороны России для войны против Украины", — сказал он.

По словам спикера МИД, Украина довела до сведения Ирана позицию о том, что последствия соучастия в агрессии России будут несопоставимыми с потенциальной выгодой от сотрудничества со страной-агрессорой.

Иранские дроны в войне против Украины

Россия применяет иранские дроны как один из видов оружия для атак по Украине. Иран все время отрицал свою причастность к поставке России оружия.

Однако уже в начале ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан в субботу, 5 ноября, впервые признал, что его страна поставила России беспилотники, настаивая на том, что передача состоялась до начала войны в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что Иран планирует передать России около тысячи баллистических ракет и новых беспилотников. По предположениям западных чиновников, это вооружение будет доставлено до конца 2022 года.

По данным издания Sky News, Россия в августе тайно отправила Ирану 140 млн евро и западное вооружение, которое удалось захватить на поле боя, в обмен на дроны. Деньги и вооружение оккупанты перевозили военными самолетами.

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