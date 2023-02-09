Украина и одна из стран НАТО приступили к производству боеприпасов к самому распространенному в ВСУ артиллерийскому оружию (фото)

Украинские военные будут обеспечены минами, эффективными против пехоты, способными разрушать инженерные сооружения и уничтожать легкобронированную технику.

Государственный концерн "Укроборонпром" вместе с западными союзниками одной из стран НАТО наладил производство мин калибра 120 мм.

"На днях заключен контракт с Министерством обороны Украины на поставку этих средств поражения, поэтому уже в скором времени их получат украинские военные", — говорится в сообщении на официальном сайте украинского производителя оружия.

В концерне не назвали страну НАТО, с которой был подписан договор, но заверили, что мины изготовлены по современным технологиям. При этом производственные мощности рассредоточены – часть их расположена в одном из европейских государств.

Украинские производители оружия подчеркнули, что боеприпас гарантированно поражает вражескую пехоту в радиусе от 25 до 60 м, а разлет осклоков может достигать 250 м. Кроме этого, 120-мм мина способна разрушать инженерные сооружения и уничтожать легкобронированную технику.

В "Укроборонпроме" отметили, что 120-мм миномет является одним из самых распространенных в Украине видов артиллерийского оружия и активно используется ВСУ против российских захватчиков. Он способен поражать цели на расстоянии до семи километров, а современными боеприпасами – более восьми километров.

Напомним, "Укроборонпром" переходит в финальную стадию испытаний украинского ударного беспилотника с дальностью поражения на тысячу километров.

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