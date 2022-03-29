Украина и РФ начали переговоры в Стамбуле: первый раунд между Арахамией и Мединским

Украина и РФ начали переговоры в Стамбуле: первый раунд между Арахамией и Мединским

По предварительной информации, переговоры пройдут в несколько раундов и могут длиться не один день.

В Стамбуле начался очередной раунд переговоров Украины и России. Глава украинской делегации, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия и глава российской, помощник Путина Владимир Мединский начали обсуждение спорных вопросов.

Также читайте Делегації України та РФ зустрічаються в Туреччині: все про переговори в режимі онлайн

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов", — написал он.

Раунд глав делегацій. Давид Арахамія та Володимир Мединський. Про фундаментальні положення переговорного процесу. Делегації паралельно працюють по всьому спектру спірних питань. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Стоит отметить, что утром 29 марта в турецком Стамбуле начались украинско-российские переговоры. По предварительной информации, переговоры пройдут в несколько раундов и могут длиться не один день.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: