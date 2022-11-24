Украина и РФ обсудили возврат поставок российского аммиака в обмен на пленных — Reuters

По данным журналистов, представители Киева и Кремля встретились на прошлой неделе.

Представители Украины и Российской Федерации встретились 17 ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратах Абу-Даби для того, чтобы обсудить возобновление поставок российских удобрений в обмен на возвращение военнопленных.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Как уточняется, речь идет об экспорте аммиака из России по украинскому трубопроводу Тольятти — Одесса.

Агентство утверждает, что переговоры между Киевом и Кремлем, в частности, были сосредоточены на урегулировании препятствий для работы зернового коридора с Украиной, действие которого было продлено 17 ноября. ОАЭ выступили посредником в переговорах, в то же время ООН не была представлена на встрече, хотя играет центральную роль в договоренностях по экспорту сельскохозяйственной продукции из трех украинских портов.

Посол Украины в Турции Василий Боднар рассказал Reuters, что освобождение украинских военнопленных действительно является частью переговоров по возобновлению экспорта российского аммиака.

"Конечно, мы ищем способы сделать это (вернуть военнопленных – ред.) при любой возможности", — сказал он.

СМИ не удалось выяснить, каким был результат переговоров и каких договоренностей удалось достичь на встрече.

В среду, 23 ноября, президент РФ Владимир Путин также сказал, что российская сторона намерена обсудить с ООН возобновление работы украинского участка аммиакопровода.

Напомним, 21 сентября Украина вернула из российского плена часть защитников Мариуполя, среди которых были бойцы из "Азова".

Тогда 200 украинских героев обменяли на кума президента РФ Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов. Во время одного из обменов пленными в ноябре удалось освободить еще 107 украинских военных, из которых — 74 защитника "Азовстали".

По состоянию на конец октября в российском плену находилось более 700 бойцов полка "Азов", информировал начальник штаба полка, один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич ("Тавр").

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценил перспективы освобождения из плена защитников "Азовстали" и предположил, что Россия будет держать пленников для торгов с военно-политическим руководством Украины.

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