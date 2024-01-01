Украина и РФ применяют партизанскую тактику в войне – NYT о диверсиях и взрывах

В войне обе стороны (РФ и Украина – ред.) не смогли добиться существенных успехов на фронте, поэтому партизанская тактика приобрела дополнительное значение.

Об этом говорится в материале The New York Times.

"Поскольку обычные силы пытаются прорвать оборонительные линии, обе стороны все чаще прибегают к партизанской тактике", — пишет издание.

Речь идет о диверсиях, рейдах коммандос, целенаправленных ликвидациях, подрывах складов боеприпасов, нефтепроводов и особенно – железных дорог, по которым РФ обеспечивает вооружением свои войска.

"Диверсантам удалось установить четыре взрывчатки в российский грузовой поезд с дизелем и авиатопливом примерно в 3000 милях (4828 км) от украинской границы. Но, по словам представителей украинской разведки, более важным, чем уничтожение поезда, было время взрыва. Диверсантам нужно было его взорвать, когда 50 вагонов следовали по 9-мильному (14 км) туннелю", — пишут журналисты.

Речь идет об операции СБУ – взрыве на Байкало-Амурской магистрали в РФ.

Как пишет NYT, украинцы надеялись повредить жизненно важный канал для поставки оружия в Россию из Северной Кореи.

"Война в Украине меняется прямо сейчас. Украина увеличивает количество партизанских операций против российских войск и уменьшает обычные операции. Цель – нанести тысячи порезов", — отметил аналитик Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс.

После одного из нападений на железную дорогу высокопоставленный сотрудник украинской разведки заявил, что российские спецслужбы должны привыкнуть к тому, что партизаны повсюду.

Однако Россия также использует шпионов, диверсантов и коллаборационистов, а также нацеливает на поезда.

В России есть только две железнодорожные линии, охватывающие пространства страны – Транссибирская, простирающаяся на 5772 мили (9289 км) от Владивостока до Москвы, и более новая – Байкало-Амурская магистраль, или БАМ, пролегающая примерно на 2600 миль (4184 км) к соединению с Транссибирской магистралью.

"Это единственные линии, которые соединяют Россию с Китаем, и на фоне всплеска торговли с Пекином эти линии важнее, чем когда-либо, в экономическом и военном плане для Кремля. Но их трудно охранять, потому что они пересекают сибирские равнины, густые леса и открытые степи", — пишут журналисты.

Напомним, появились подробности уникальной операции в Крыму – как украинские дроны впервые атаковали Черноморский флот.

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