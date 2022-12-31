Украина и РФ провели большой обмен пленными: среди освобожденных – защитники Мариуполя и острова Змеиный (видео)

Также вернули знаменитую собачку из "Азовстали", которую оккупанты украли и подарили Кадырову.

В субботу, 31 декабря, 140 украинских военнопленных вернулись домой. В частности, среди них – защитники Мариуполя, защитники острова Змеиный.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Это очередной крупный обмен, который удалось совершить — 140 человек возвращаются домой. Среди них — раненые, а также защитники Мариуполя, острова Змеиный, добровольцы ТРо из Славутича, причем находившиеся в плену родители и сыновья, а также наши из Бахмутского направления", – написал Ермак.

Ермак уточнил, что домой вернулись 82 бойца ВСУ, 15 из ТРо, 22 из НГУ, 11 из ВМС и 10 из ГНСУ. Это - 132 мужчины и 8 женщин, 22 офицеров и 118 сержантов и солдат.

"Пока они стреляют, мы отбиваемся, отвечаем и возвращаем. Вернем всех. Иначе – не будет", – заверил глава ОП.

Заметим, как сообщают пропагандистские СМИ со ссылкой на Минобороны России, домой вернулись 82 оккупанта. Террорист Денис Пушилин заявил, что якобы обмен происходил по формуле 82 на 82.

Освобождение из плена командиров "Азовстали": что известно

21 сентября стало известно об обмене пленными на территории нескольких стран: Польши, Турции, Саудовской Аравии и границе между Украиной и РФ. 200 украинских героев обменяли на кума Путина Виктора Медведчука, а командиров "Азовстали" – на 55 оккупантов.

Командиры "Азовстали" должны до конца войны находиться в Турции. Это было одним из условий обмена.

Обмен пленными, духовная независимость, новый вицепремьер – главные новости на утро 2 декабря

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