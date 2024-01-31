Украина и РФ провели масштабный обмен военнопленными: среди освобожденных – защитники "Азовстали" (фото)

Среди освобожденных – воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции, сообщили в Офисе президента.
В среду, 31 января, Украина вернула домой из российского плена 207 защитников.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Наши – дома. 207 ребят. Возвращаем при всем. Помним о каждом и каждом в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим. Сейчас – очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малыш, Клименко – молодцы!", — поблагодарил глава государства.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных – воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры.
"Многие защитники Мариуполя, военные, которые были на "Азовстале", острове Змеиный, Донецкое, Запорожское, Харьковское, Луганское, Херсонское и Сумское направления. Это второй большой обмен после длительного перерыва", — отметил он.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что 31 января состоялся 50-й обмен пленными. В общей сложности вернули 3035 украинцев.
"Ребят, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, которые ждут своих родителей, сыновей, братьев. Далее у возвращенных воинов — теплый ужин, получение чистой одежды, медицинское освидетельствование, восстановление документов, банковских карт и реабилитация", — написал омбудсмен.
Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов информировал, что обмен военнопленными между Украиной и РФ состоится в ближайшее время.
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