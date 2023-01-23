Украина и Россия приближаются к более кровавому этапу войны — The New York Times

Украинцы уверены в своей победе, однако российская сторона отказывается признать свое фактическое поражение.

Украина и Россия приближаются к еще более жестокому и кровавому этапу войны. В то же время российские власти не жалеют своих граждан для достижения целей, которые ставит диктатор Путин.

Об этом пишет издание The New York Times.

Обе страны готовятся к наступлению в ближайшие несколько месяцев. Украина – потому что для ее народа это борьба за выживание. Россия ― потому что Владимир Путин не способен признать, что проиграет и пытается как можно быстрее подготовить сотни тысяч оккупантов и новые танки, ракеты.

"Путин и его приспешники скрывают от россиян реальные масштабы потерь — как человеческих в боевых действиях, так и экономических или социальных. Российский диктатор даже сам отказывается признать, что дела в экономике пошли значительно хуже, чем когда-либо", - пишут журналисты.

В частности, издание цитирует его вопрос к чиновнику, отчитывавшемуся о спаде производства самолетов: "Ты что, за дурака меня имеешь?"

Однако правда в том, пишет The New York Times, что в дураках пытаются оставить весь российский народ, который до 2014 года, до начала агрессии против Украины, наслаждался многочисленными благами западной цивилизации и фактически дружеским отношением к россиянам.

"Теперь для украинцев нет большего врага, чем россияне, и они сплочены в своем желании стать частью западного мира и отстаивать каждый клочок своей земли. Не так давно россияне чувствовали, что такое вести войну с мощной и безжалостной силой, управляемой, по сути, одним сумасшедшим, то есть Гитлером. Сейчас россияне оказались по другую сторону этой истории — и им остается либо терпеть, либо попытаться повлиять на происходящее с их страной", — отмечает издание.

Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война в Украине закончится в 2023 году, и затягивать ее с украинской стороны никто не собирается.

По прогнозам главы украинской разведки Кирилла Буданова, война закончится в 2023 году победой Украины. Под победой глава ГУР подразумевает выход войск на границы государства 1991 года.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, нужно быть готовыми к длительной войне РФ против Украины. Он также заявил об отсутствии признаков того, что российский диктатор Владимир Путин сменил цель войны.

В то же время экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Украина сможет выиграть войну уже в 2023 году.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может начать новое наступление на любом направлении.

"Наступление может быть на любом направлении. Наступление может быть на юге или востоке. Он же ставил своей целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно погибают, а он все равно ставит эти задачи", - сказал президент.

Капитуляций не будет, Россия должна проиграть - Михаил Подоляк