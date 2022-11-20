Украина и союзники планируют построить воздушный щит для защиты от российских ракет

Украина и ее партнеры работают над декларацией о работе над созданием воздушного шита для защиты от российских ракетных ударов.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Целью декларации станет построение многоуровневого щита для защиты от российских ракетных обстрелов.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российские ракетные удары по Украине, очевидно, будут продолжаться.

"Украине крайне необходима эффективная противоракетная оборона. Очень оперативно, до наступления зимы! Мы намерены построить комплексную многоуровневую систему противовоздушной и противоракетной обороны Украины. И это будет вкладом в общую авиационную безопасность всего Европейского континента", — сказал Ермак.

Напомним. ранее в Пентагоне заявили, что РФ пытается истощить запасы ПВО Украины.

Также мы сообщали, что анонимные чиновники из США заявляли, что в страны заканчиваются некоторые высокотехнологичные системы вооружения и боеприпасы для дальнейшей передачи их Украине.