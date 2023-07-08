Украина и США работают над конфискацией активов России: Малюська рассказал детали

Арестованные средства и активы России за границей будут направляться в соответствующий фонд компенсации по восстановлению Украины и компенсации для украинцев.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Мы сейчас работаем с нашими коллегами из Соединенных Штатов: они конфисковали недавно активы одного из российских олигархов. Средства, вырученные от такой конфискации, в пилотном режиме мы как раз попытаемся отправить на счет, чтобы потом этот компенсационный механизм мог работать", — отметил он.

По словам министра, в настоящее время сумма конфискованных активов сравнительно невелика с тем, какой ущерб нанесен стране в результате войны. Власти Украины работают с тем, чтобы отобрать все активы Российской Федерации на Западе и направить их на компенсации.

"Есть разное видение, как это должно выглядеть. Можно ли отобрать все активы разово и отправить на компенсации. Будут ли эти активы заморожены и проценты, начисленные на эти активы, будут выплачиваться Украине поэтапно. Тогда сумма ежегодных выплат будет меньше, порядка нескольких миллиардов долларов. Или одноразовый ли платеж в пользу фонда – это тогда речь идет о сотнях миллиардов долларов... Эти дискуссии продолжаются... Потому что последствия такой конфискации будут глобальными", — резюмировал Денис Малюська.

Напомним, стало известно, сколько Украина может потерять из-за невозвращения украинских беженцев.

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