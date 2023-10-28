Украина и США создали "гибридные" системы ПВО – NYT

Украина и США в рамках программы FrankenSAM создали "гибридные" системы противовоздушной обороны.

Об этом пишет The New York Times.

Это позволит запускать современные зенитные ракеты западного калибра с модернизированных советских пусковых установок.

"Программа FrankenSAM возникла в конце прошлого года, когда украинские официальные лица обратились к западным союзникам с просьбой помочь им найти ракеты для около 60 зенитно-ракетных комплексов "Бук" советского производства и радаров, простаивавших в арсенале Киева", — говорится в сообщении.

Украинские инженеры предложили переоборудовать пусковые установки для использования зенитных ракет калибра НАТО, которые Силам обороны предоставили американские союзники.

"Один вариант "гибридных" ПВО объединяет пусковые установки "Бук" и ракеты Sea Sparrow, другой – советские радары и ракеты AIM-9M Sidewinder. Они прошли испытания на военных базах в США и поступят на вооружение ВСУ в скором времени", — говорится в сообщении.

Добавим, что украинцев зимой 2023-2024 года ждет новая волна российского ракетно-дронового террора по энергетической инфраструктуре. В то же время на фронте ожидается определенное затишье, которое, впрочем, не помешает дальнейшему продвижению ВСУ.

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