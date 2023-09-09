Япония на сегодняшний день остается ключевым партнером Украины в Азии.
Президент Владимир Зеленский в субботу, 9 сентября, встретился с прибывшим с визитом в Киев министром иностранных дел Японии Хаяси Йошимасу. В результате чего Украина и Япония договорились о начале переговоров по гарантиям безопасности.
Об этом Зеленский сообщил в Сети.
"Договорились начать переговоры по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности в развитие Декларации G7", — пишет президент.
Глава государства поблагодарил министра за четкую позицию Японии, которая сегодня остается ключевым партнером Украины в Азии и продолжает поддержку нашей стране.
Напомним, сегодня, 9 сентября, во Львов прибыл бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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