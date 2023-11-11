"Украина имеет большие потери": западный политолог назвал риски продолжительной войны РФ

Россия надеется на президентство Дональда Трампа, который называет себя другом Путина.

Украина имеет много рисков на пути к окончанию войны.

Такое мнение высказал политолог, профессор украинистики Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон в эфире телемарфона в субботу, 11 ноября.

"Многие риски. Украина имеет большие потери и из-за природы контрнаступления, и из-за российских атак. Потери России огромны, но они пока способны их восстанавливать. Они до сих пор терроризируют мирное население. Киев относительно безопасен, но угроза может усилиться. Тем временем население Киева растет из-за опасности. наплыв переселенцев Также существуют временные риски — это американские выборы в ноябре 2024-го, если война еще не завершится.Россия очевидно надеется на президентство Трампа. ", – считает он.

По его мнению, чтобы Украине избежать нового нападения РФ, нужна победа, восстановление оккупированных территорий и военные послабления страны-агрессоры.

"Военная победа, восстановление территорий, военное ослабление России, чтобы она не имела возможности или желания вторгнуться снова. Язык сдерживания из-за вооружения Украины и западной поддержки, которая продлится после войны. Как-то нужно демонтировать российскую пропагандистскую машину. Возможно, стоит задуматься о денуклеаризации России. Список очень длинный. Достижение благоразумного безопасного мира, наверное, самое большое, чего мы можем достичь, ведь не думаю, что мы извлечем все из этого списка", — подытожил он.

Напомним, профессор украинистики Университетского колледжа Лондона Эндрю Уилсон описал будущее Европы после окончания войны.

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