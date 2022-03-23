Украина имеет четкие позиции: Подоляк о том, как продолжаются переговоры с Россией

Украина имеет четкие позиции: Подоляк о том, как продолжаются переговоры с Россией

Переговоры проходят в режиме онлайн.

Переговоры между Украиной и Россией продолжаются, однако это сложная работа, поскольку украинские власти имеют четкие позиции и не готовы к компромиссам с агрессором.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Переговоры проходят в режиме онлайн. Он подчеркнул, что переговоры идут тяжело, поскольку Украина имеет четкие и принципиальные позиции, по которым не готова к компромиссам.

"Ключевые основные вещи были заявлены президентом Украины Владимиром Зеленским уже неоднократно", – пояснил Подоляк.

Напомним, Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство в отношении инспекторов таможенного поста "Вилок" Закарпатской таможни, пропустивших через границу машины известных бизнесменов без проверки.

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