Украина имеет право бить по российским нефтепроводам и НПЗ: в Defense Express назвали причину

Пожар на НПЗ после удара дронов

Объекты российского нефтеперерабатывающего сектора, в том числе газопровод «Дружба», являются законными военными целями для ВСУ, ведь Москва использует доходы от экспорта горючего для ведения войны.

Об этом в эфире Эспрессо заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Следует сразу объяснить, что все российские объекты нефтеперерабатывающего сектора, а также те, которые используются врагом для снабжения энергоносителями, являются военными целями. В частности, и газопровод „Дружба“. Враг использует его для экспорта нефтепродуктов, получая средства на ведение войны против Украины», — отметил он.

По словам эксперта, к числу таких объектов относятся и нефтеперерабатывающие заводы. Один из примеров — предприятие «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», перерабатывающее около 5% нефти от всего объема в РФ в год.

«Там производят все виды горючего. В первую очередь, использующие вооруженные силы страны-агрессора: дизель, три вида керосина для военной авиации, а также все виды бензина. Ежегодно предприятие готовит более 17 млн. тонн нефтепродуктов. Часть идет на экспорт, обеспечивая прибыль и возможность продолжать войну. Именно поэтому все эти предприятия вполне законны цели для Сил обороны Украины», — подчеркнул Рябых.

Он добавил, что частота и эффективность украинских ударов по территории РФ свидетельствует о достижении плановых объемов производства дальнобойных средств украинским оборонно-промышленным комплексом.

«По сообщениям окупантов, иногда есть попадание в их гражданские объекты. Впрочем, в тех же российских telegram-каналах пишут, что это следствие работы их противовоздушной обороны, которая сбивала наши летевшие на военные цели дроны. Украина не ведет и не вела борьбу с гражданскими объектами на территории РФ», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что украинские военные нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»).

Мы ранее информировали, что после атаки украинских беспилотников Саратовский НПЗ «Роснефть» в Поволжье прекратил прием нефти.