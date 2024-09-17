Украина имеет право на удары по России по международному праву — генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственный способ для Украины защитить себя — это наносить удары по российским военным базам, артиллерии, ракетным установкам и аэродромам, которые используются для атак на Украину.

Об этом написало издание Foreign Policy.

"Нет сомнений, что Украина имеет право наносить удары по законным целям на территории России. Мы должны помнить, что это агрессивная война, которую Россия развязала против своего соседа, Украины. Это война по выбору России. Это грубое нарушение международного права. Согласно международному праву, Украина имеет право на самооборону, а самооборона предусматривает нанесение ударов по целям на территории агрессора, которым в этом случае является Россия", — отметил он.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис заявил, что сначала следует завершить боевые действия, а уже потом начать переговоры с Россией, которая в настоящее время выдвигает неприемлемые предложения.

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