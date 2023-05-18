Украина имеет все необходимое для освобождения своих территорий – Столтенберг

У Украины есть все необходимые средства для освобождения своих территорий от российских агрессоров.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг.

"С начала незаконной войны России против Украины страны-члены НАТО оказывают беспрецедентный уровень поддержки. И я уверен, что украинские войска располагают всеми средствами, необходимыми для того, чтобы вернуть оккупированные земли", – подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг отметил, что поддержка Украины менялась на разных этапах полномасштабного вторжения России, сначала она была легкой, но сейчас украинцы получают современные системы противовоздушной обороны и тяжелую технику.

"И я приветствую недавние заявления членов Альянса о предоставлении крылатых ракет и обучении украинских пилотов пользоваться западными истребителями", – отметил он.

Столтенберг подчеркнул необходимость продолжать поддержку Киева как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

Генсек НАТО также заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе будет принята новая многолетняя стратегическая программа помощи Киеву.

Напомним, мы ранее сообщали, что страны НАТО впервые со времен холодной войны разрабатывают секретные военные планы, чтобы быть готовыми к потенциальному конфликту с Российской Федерацией. Утвердить их планируют на саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года.

Кроме того, мы ранее информировали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что на июльском саммите Украина получит уверения о помощи со стороны союзников и готовности поддержать членство Киева в Альянсе.

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