Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения главарей "ЛДНР" к Путину

Кулеба считает обращение главарей "ЛДНР" о введении российской армии в оккупированный Донбасс дальнейшей эскалацией со стороны РФ.

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН из-за обращения главарей боевиков ОРДЛО, обратившихся к Путину оказать им военную помощь.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Украинский дипломат подчеркнул, что просьба ввести на территорию так называемых "ЛНР" и "ДНР" российских военных — это означает дальнейшее обострение ситуации в Украине.

"Украина обратилась с просьбой о срочном заседании Совета Безопасности ООН из-за обращения российско-оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с просьбой предоставить им военную помощь, что является дальнейшим обострением ситуации в сфере безопасности", — написал Кулеба.

Напомним, предводители террористов так называемых "независимых" "ЛНР" и "ДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту страны-агрессорке Владимиру Путину с просьбой оказать им военную помощь. По данным Минобороны США, армия России начала входить в оккупированный Донбасс.

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