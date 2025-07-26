Украина исчезнет с политической карты мира: Портников сделал жуткий прогноз войны

Война России против Украины / © ТСН

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Украина может заставить Россию закончить войну, а впоследствии и восстановить международное право только усилиями коллективного Запада. Без помощи США и Евросоюза наша страна рискует исчезнуть с политической карты мира.

Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников на своем YouTube-канале.

По его словам, российско-украинская война ведется на истощение и может продолжаться еще много лет, поскольку у российского политико-военного руководства нет никакого желания ее заканчивать.

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«Я абсолютно уверен, что Украина как государство не имеет самостоятельных инструментов, чтобы заставить Российскую Федерацию закончить войну в каком-то понятном будущем. Такие инструменты есть исключительно у США, Европейского Союза, в их способности давить на партнеров России для того, чтобы лишить Россию денег на войну. Война будет продолжаться до тех пор, пока у российского государства будут на нее деньги», — подчеркнул журналист.

Портников считает, что ни усиление мобилизации, ни реорганизации армии или иная организация общественной жизни в Украине не поможет остановить эту войну.

«Единственное, что мы можем в этих условиях, это не пропускать российскую армию дальше, учитывая технологические возможности современной войны. Но Украина не имеет никаких возможностей заставить Россию закончить войну. Это разные весовые категории: Украина не очень большое государство с не очень большим населением, на территории которой продолжается война; Россия — государство с огромным населением и ядерным потенциалом на территории которой войны нет», — пояснил он.

Журналист назвал единственную, ни его взгляд, возможность заставить Кремль остановить войну и отказаться от дальнейшего завоевания Украины.

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«Украина может заставить Россию закончить войну, а впоследствии и восстановить международное право и свои интересы в будущем, только как часть Запада, только усилиями коллективного Запада. Без коллективного Запада Украина исчезнет с политической карты мира, а украинский народ — с этнографической. Это я гарантирую», — подытожил он.

Напомним, немецкий военный историк Маркус Койпп считает, что Россия больше не может вернуться в режим мирного существования,ее агрессию не остановит даже смерть президента Владимира Путина, который развязал войну в Украине.