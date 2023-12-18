Украина использует искусственный интеллект на войне – Федоров рассказал подробности

Михаил Федоров рассказал о новых технологиях в войне против России.

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что Украина активно использует искусственный интеллект и его технологии (ИИ) на войне.

Об этом он сказал в интервью "24 Каналу".

Так, по словам министра, недавно была подписана декларация по безопасности искусственного интеллекта вместе с 28 другими странами, среди которых США, Австралия, Великобритания, страны Европейского Союза. Этот документ предусматривает сотрудничество правительств по исследованию безопасности искусственного интеллекта.

"Сегодня мы являемся таким себе полигоном для использования искусственного интеллекта", — отметил он.

Как пояснил Михаил Федоров, ИИ активно используется для:

распознавания и расшифровки спутниковых снимков;

распознавания целей на поле боя;

для развития технологий захвата целей для дронов;

для распознавания лица, в котором используется система Clearview;

в пределах Palantir используют ИИ для того, чтобы прогнозировать средства, которыми можно поражать определенные цели.

Напомним, Федоров рассказал, когда заработает растаможка авто в "Дія".

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