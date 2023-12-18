Украина использует искусственный интеллект на войне – Федоров рассказал подробности

Михаил Федоров рассказал о новых технологиях в войне против России.
Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что Украина активно использует искусственный интеллект и его технологии (ИИ) на войне.
Об этом он сказал в интервью "24 Каналу".
Так, по словам министра, недавно была подписана декларация по безопасности искусственного интеллекта вместе с 28 другими странами, среди которых США, Австралия, Великобритания, страны Европейского Союза. Этот документ предусматривает сотрудничество правительств по исследованию безопасности искусственного интеллекта.
"Сегодня мы являемся таким себе полигоном для использования искусственного интеллекта", — отметил он.
Как пояснил Михаил Федоров, ИИ активно используется для:
- распознавания и расшифровки спутниковых снимков;
- распознавания целей на поле боя;
- для развития технологий захвата целей для дронов;
- для распознавания лица, в котором используется система Clearview;
- в пределах Palantir используют ИИ для того, чтобы прогнозировать средства, которыми можно поражать определенные цели.
Напомним, Федоров рассказал, когда заработает растаможка авто в "Дія".
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