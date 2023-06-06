Украина из-за подрыва Каховской ГЭС будет обращаться в Международный криминальный суд — Зеленский

Из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС Украина будет обращаться в Международный уголовный суд.

Об этом во время пресс-конференции 6 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Как отмечается, об очередном российском теракте были проинформированы страны Европейского Союза и НАТО. Инициирован созыв заседания Совета Безопасности ООН. Украина также будет обращаться в Международный уголовный суд.

"На наш взгляд это преступление, Генеральная прокуратура уже зарегистрировала это. Он будет с поличным. Есть современная классификация – экоцид. Мы будем работать в этом направлении. Это очень важный момент, на который я бы хотел, чтобы международное сообщество обратило внимание. И я сейчас буду концентрировать наших дипломатов на работе именно с государствами, занимающими посредническую позицию. Особенно это те государства, которые уделяют большое внимание эко-вопросам и эко-вызовам", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Кривом Роге из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в десятки раз подорожала питьевая вода.

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