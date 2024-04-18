Украина изготовила дрон, который долетит в Сибирь: потрясающая статья The Economist

Однако такие успехи Украины в оборонной промышленности сильно нервничают США.

Украинские специалисты изготовили беспилотник, который с легкостью может долететь до российской Сибири. Дальность его полета достигает 3000 км.

Об этом сообщает The Economist.

Может достичь Сибири

По данным издания, Украина уже инвестировала сотни миллионов долларов в беспилотники дальнего радиуса действия, способные искать и поражать отдаленные цели. Сейчас их производят полдюжины фирм.

Лучшая из новых моделей имеет дальность стрельбы 3000 км и способна достичь Сибири, пишет The Economist.

«Рожденная необходимостью – Запад неохотно предоставляет Украине оружие большой дальности – эта программа подорвала значительную часть российской нефтяной и военной инфраструктуры. Но Белый дом недоволен. Он подталкивает украинцев к прекращению ударов”, — говорится в материале.

Беспокойство Америки было разным: от роста цены на нефть до перспективы неконтролируемой борьбы “глаз за око”, в котором Украина могла бы оказаться в проигрыше. Опасения относительно последнего выросли в конце марта, когда Россия нанесла многомиллионный ущерб украинской энергетической инфраструктуре.

Атаки обнаружили пробелы в противовоздушной обороне и уязвимость к новым российским крылатым ракетам малой высоты Х-69. 11 апреля такие ракеты уничтожили Трипольскую ТЭС, расположенную в 40 км от Киева, хотя она находилась в зоне досягаемости столичных систем ПВО Patriot.

Украина игнорирует американские советы

Пока Украина игнорирует американские советы по прекращению ударов. Детектив, офицер разведки, ответственный за часть программы, говорит, что не получал инструкций по сворачиванию операций. Да, на прошлой неделе произошел переход от нацеливания на нефтяную инфраструктуру, но это, вероятно, временно. “Наши цели меняются с каждым днем. Мы не даем россиянам покоя», — сказал он.

Однако, несмотря на опасения Запада, проинформированный источник The Economist спрогнозировал расширение украинской программы дронов в ближайшие месяцы.

Россия выжигает украинскую землю. Пора сделать то же с европейской Россией”, — подчеркнул источник издания.

Напомним, с начала 2024 года Украина регулярно наносит удары по стратегическим объектам на территории РФ. На счету таинственного дальнобойного оружия не менее 15 российских НПЗ, российские истребители в Энгельсе и ряд военных заводов в РФ. Она летит более чем на 1000 км и поражает очень точно. Украинские власти открыто не показывают этот дрон, не раскрывают его характеристик и даже не говорят, кто его производит.

Что об этом дроне говорят эксперты, чем он похож на иранский "Шахед" и какие еще сюрпризы Силы обороны готовят россиянам в материале.

Читайте ведущие новости дня: