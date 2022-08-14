Украина изменила стратегию и готовится к переломному моменту войны – NYT

Украина изменила свою стратегию в войне с Россией благодаря поступлению большего количества оружия и уже сейчас готовится к переломному моменту в войне.

Ранее ВСУ подвергались обстрелам из российской артиллерии на востоке, теряли позиции, а также до 200 военных ежедневно.

Об этом пишет The New York Times.

Однако в последние недели украинские защитники изменили стратегию благодаря вооружению от Запада и замедлили продвижение оккупантов.

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В то же время российские захватчики вынуждены перестраивать свою тактику. Таким образом, они дают отдохнуть ВСУ для принятия стратегических решений.

В частности, издание отметило, что уже несколько недель анонсируется контрнаступление на захваченные россиянами территории Херсонской области и сам областной центр. Это контрнаступление зависит от четырех мостов через Днепр. Накануне украинские силы ликвидировали последний мост, и тысячи российских оккупантов оказались под угрозой изоляции.

В то же время войска РФ дальше давят на востоке и юге Украины. Это означает, что у захватчиков есть еще достаточно мощности для продолжения наступательных операций.

В статье отмечается, что в начале войны Россия могла воспользоваться своим преимуществом и захватить территории на востоке Украины. Однако на сегодняшний день украинцам удалось замедлить россиян с помощью артиллерии большой дальности, в частности, HIMARS.

Авторы материала подчеркнули, что именно в Херсонской области ожидается переломный момент войны в пользу Украины. Как рассказал изданию представитель украинского командования, суть – создать столь сокрушительные условия там, чтобы Россия сама отступила за Днепр еще до контрнаступления ВСУ.

Напомним, военный эксперт Петр Чернык рассказал, что настоящий перелом в войне может произойти с лендлизом, когда Украина получит достойную, настоящую авиацию – F-15, F-16.

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