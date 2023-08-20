Украина изменила тактику контрнаступления – The Economist

Украина сменила тактику контрнаступления после первых результатов в июне 2023 года.

Украинское наступление в начале лета повлекло за собой большие потери, и теперь акцент делается на подавлении врага артиллерией, беспилотниками и радиоэлектронной борьбой (РЭБ).

Об этом пишет издание The Economist.

"Мы больше не планируем операции, которые предусматривают большие потери. Сейчас акцент делается на унижении врага: артиллерия, беспилотники, радиоэлектронная борьба и так далее", – говорит собеседник.

Руководство Украины особенно огорчено тем, что западная техника до сих пор не поступила в обещанном количестве, пишет The Economist. Двузначность среди союзников по поставкам более нового оружия и перспектива переизбрания в США президентом Дональда Трампа в следующем году "прибавили украинцам тревоги".

Со ссылкой на источники в Генштабе издание сообщает, что Украина получила только 60 танков Leopard, несмотря на обещанные сотни. Транспортных средств для разминирования особенно мало.

"У нас просто нет ресурсов для лобовых атак, к которым нас призывает Запад", — отмечает собеседник.

Отсутствие воздушного прикрытия – еще одна сложность. Источник добавляет, что украинская армия всегда отдавала себе отчет в сложности прорыва российских минно-взрывных заграждений и линий обороны без преимущества в воздухе. По этой причине военное руководство откладывало контрнаступление так долго, как только могло.

После начала в июне, когда две бригады, подготовленные на Западе, потеряли на минных полях слишком большое количество людей и техники, первоначальные планы были скорректированы. С тех пор Украина предоставила приоритет сохранению своей армии.

Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что полное освобождение Украины от российских войск требует значительных усилий, а контрнаступление ВСУ – это тяжелое сражение.

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