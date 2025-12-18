- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина контратакует, но отступает: что происходит на ключевых участках фронта – The Economist
Украинские силы вернули контроль над большей частью Купянска после контратаки, несмотря на всеобщее усиление наступления России на Донбассе и юге. Происходящее на ключевых направлениях фронта и какие риски остаются.
Украина пытается удержать позиции на фоне массированного наступления России, демонстрируя способность к контратак на отдельных участках фронта.
Об этом говорится в материале The Economist.
12 декабря аналитический проект DeepState сообщил об изменении ситуации вокруг Купянска в Харьковской области: после успешной контратаки Сил обороны большая часть города перешла под контроль Украины, а российские подразделения остались лишь в отдельных ячейках. В тот же день президент Владимир Зеленский опубликовал видео с окрестностей Купянска, фактически опроверг заявления Кремля о "захвате" города.
Детали сделки остаются засекреченными, поскольку боевые действия продолжаются. По оценкам, около 200 российских военных могут оставаться заблокированными в подвальных помещениях. Украинские военные не раскрывают примененные тактики, отмечая, что ключевую роль сыграли нестандартные решения, маневренность и понимание действий противника.
Контратака под Купянском стала ответом на усиление российского давления в конце лета. После прорыва российских войск через реку Оскол в сентябре ситуация для украинской обороны стала критической. Полномасштабные контрнаступательные действия начались 21 сентября с участием нескольких подразделений, которые в течение октября-ноября смогли вытеснить противника за реку и перерезать пути снабжения.
Впрочем, в других направлениях ситуация для Украины остается сложной. Россия продолжает медленное, но утомительное продвижение на Донбассе и в Запорожской области, пользуясь численным преимуществом и стабильным пополнением личного состава. По данным украинской разведки, российская армия увеличивается на 8–9 тысяч военных ежемесячно, а общая группировка РФ в Украине насчитывает около 710 тысяч человек.
Особенно напряженная ситуация сложилась в районах Покровска, Мирнограда и Северска. В ряде случаев украинские подразделения оказались под угрозой оцепления, а эвакуация раненых осложнена из-за интенсивных обстрелов и применения российских планирующих бомб.
Дополнительным фактором давления стала активизация российских подразделений беспилотников, наносящих удары по логистике и тыловым объектам. В отдельных районах потери среди операторов дронов и тыловых подразделений уже превышают потери пехоты на передовой.
Тем не менее, успех в Купянске стал редким положительным сигналом для Украины. Он продемонстрировал, что при условии скоординированных действий и четкой организации Силы обороны способны останавливать и отвергать противника даже в сложных условиях. Украинские военные признают давление и потери, но отмечают: организованная оборона и точечные контратаки остаются ключом к сдерживанию российского наступления.
Напомним, ранее кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Москва достигнет своих целей в Украине исключительно военным путем, отвергнув компромиссы по оккупированным территориям и размещению войск Организации Североатлантического договора (НАТО).