ВСУ / © Getty Images

Украина пытается удержать позиции на фоне массированного наступления России, демонстрируя способность к контратак на отдельных участках фронта.

Об этом говорится в материале The Economist.

12 декабря аналитический проект DeepState сообщил об изменении ситуации вокруг Купянска в Харьковской области: после успешной контратаки Сил обороны большая часть города перешла под контроль Украины, а российские подразделения остались лишь в отдельных ячейках. В тот же день президент Владимир Зеленский опубликовал видео с окрестностей Купянска, фактически опроверг заявления Кремля о "захвате" города.

Детали сделки остаются засекреченными, поскольку боевые действия продолжаются. По оценкам, около 200 российских военных могут оставаться заблокированными в подвальных помещениях. Украинские военные не раскрывают примененные тактики, отмечая, что ключевую роль сыграли нестандартные решения, маневренность и понимание действий противника.

Контратака под Купянском стала ответом на усиление российского давления в конце лета. После прорыва российских войск через реку Оскол в сентябре ситуация для украинской обороны стала критической. Полномасштабные контрнаступательные действия начались 21 сентября с участием нескольких подразделений, которые в течение октября-ноября смогли вытеснить противника за реку и перерезать пути снабжения.

Впрочем, в других направлениях ситуация для Украины остается сложной. Россия продолжает медленное, но утомительное продвижение на Донбассе и в Запорожской области, пользуясь численным преимуществом и стабильным пополнением личного состава. По данным украинской разведки, российская армия увеличивается на 8–9 тысяч военных ежемесячно, а общая группировка РФ в Украине насчитывает около 710 тысяч человек.

Особенно напряженная ситуация сложилась в районах Покровска, Мирнограда и Северска. В ряде случаев украинские подразделения оказались под угрозой оцепления, а эвакуация раненых осложнена из-за интенсивных обстрелов и применения российских планирующих бомб.

Дополнительным фактором давления стала активизация российских подразделений беспилотников, наносящих удары по логистике и тыловым объектам. В отдельных районах потери среди операторов дронов и тыловых подразделений уже превышают потери пехоты на передовой.

Тем не менее, успех в Купянске стал редким положительным сигналом для Украины. Он продемонстрировал, что при условии скоординированных действий и четкой организации Силы обороны способны останавливать и отвергать противника даже в сложных условиях. Украинские военные признают давление и потери, но отмечают: организованная оборона и точечные контратаки остаются ключом к сдерживанию российского наступления.

Напомним, ранее кремлевский диктатор Владимир Путин пригрозил, что Москва достигнет своих целей в Украине исключительно военным путем, отвергнув компромиссы по оккупированным территориям и размещению войск Организации Североатлантического договора (НАТО).