Украина контролирует большинство своего воздушного пространства – британская разведка

Однако Россия продолжает наносить удары по украинским военным целям и логистической инфраструктуре.

По данным разведки Великобритании, Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства. России не удалось уничтожить украинские ВВС или подавить систему ПВО.

Об этом ведомство сообщило в Twitter.

Воздушная активность России сосредоточена, прежде всего, на юге и востоке Украины, обеспечивается прикрытие наземным силам. Доступ к воздушному пространству северной и западной Украины ограничен, что оставляет возможность только для ударов дистанционным оружием.

Россия продолжает бить по украинским военным целям и логистической инфраструктуре.

"Большинство воздушных ударов РФ по Мариуполу наносится неуправляемыми бомбами. Это оружие сокращает способность РФ к эффективному различению целей при нанесении ударов, что увеличивает риск гражданских жертв", — отметили в разведке.

Напомним, Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

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