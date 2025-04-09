Украина контролирует Покровск, но Кремль решительно настроен взять город: ISW об угрозе

Покровск. / © ТСН.ua

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На Покровском направлении россияне пытаются штурмовать по трем направлениям. Впрочем, оккупанты сталкиваются с контрударами ВСУ, атаками беспилотников и серьезными потерями техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Войска РФ преследуют три отдельных тактических целей на Покровском направлении. Так, эчник оперативно-тактической группировки "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что оккупанты пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка к северо-востоку от Покровска, обойти город с запада и наступать в направлении Новопавловки.

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"Россияне достигают ограниченных успехов на северо-востоке от Покровска в направлении трассы Т-0504 и юго-западнее Покровска в направлении Новопавловки", - говорится в отчете.

Враг пытается продвинуться непосредственно к югу и юго-западу от Покровска, где ВСУ сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и начале апреля 2025 года.

Ситуация к северу от Покровска

Наступательные действия северо-восточнее Покровска поддерживают как текущие усилия россиян по окружению города с востока и запада, так и усилия по давлению на Константиновку с юга путем продвижения вдоль трассы Т-0504, а также ликвидации украинских позиций юго-западнее Торецка.

Военное командование РФ ввело дополнительные подразделения для наступательных операций к востоку и северо-востоку от Покровска в начале этого года. Впрочем, за последние месяцы захватчики добились лишь незначительных успехов в направлении Константиновки. Им удалось продвинуться всего в пяти-семи километрах к северу от Воздвиженки.

"Россияне могут выделить дополнительные войска и изменить приоритеты наступательных операций к северо-востоку от Покровска, если начнут совершать более значительное продвижение из Торецка в направлении Константиновки", - отмечают в ISW.

Ситуация на юге и юго-западе от Покровска.

Американские аналитики отметили, что ситуация южнее и юго-западнее города чрезвычайно динамична на фоне активизации наступательных операций армии страны-агрессорки и локальных контратак ВСУ и операций с использованием беспилотников в этом районе.

Российские войска активизировали наступательные операции на Покровском направлении в середине марта 2025 года для окружения Покровска и захвата Покровска и Мирнограда. Впрочем, добавляют в ISW, не добились значительных успехов с конца осени 2024-го из-за локальных украинских контратак и операций с использованием беспилотников в этом районе.

Недавно ВСУ несущественно продвинулись к западу от Котлиного, а также недавно незначительно продвинулись к северо-востоку от Шевченко. В ISW напомнили, что в конце января и начале - в середине февраля 2025 года ВСУ начали локальные контратаки и добились незначительных успехов к югу от Покровска в районе Шевченковского и Песчаного и юго-западнее Покровска в районе Котлиного и Надеевки.

"Однако украинские силы не смогли закрепиться в этом районе, а российские войска в течение последних недель медленно отразили большинство незначительных продвижений украинских войск к югу и юго-западу от Покровска", - говорится в отчете.

Западнее Покровска потери российской техники утроились с начала переговоров США, Украины и России о прекращении огня.

За последние недели российские войска несколько продвинулись ближе к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями в результате механизированных атак в этом районе, особенно к западу от Преображенки.

"Однако на момент формирования текущего отчета, россияне еще не продвинулись на оставшиеся три километра вглубь Днепропетровской области", - добавили аналитики Института.

БпЛА под Покровском

В ISW убеждены, что российские войска добились лишь незначительных успехов на Покровском направлении благодаря локализованным украинским контратакам и лучшей интеграции украинских наземных и беспилотных сил.

"ISW ранее отмечал, что украинские беспилотники сыграли ключевую роль в защите от российского наступления на Покровском направлении и по всей линии фронта в течение последнего года. Хотя Украина должна решить проблемы с моральным духом, формированием сил и подготовкой, чтобы полностью остановить российское наступление в Донецкой области", - отмечают американские специалисты.

Потери и намерения Путина

За последние 13 месяцев армия РФ потеряла более пяти дивизий танков и тысячи солдат во время наступления на Покровск и попыток захватить город.

"Нынешние российские наступательные операции для захвата Покровска и наступления на Константиновку подчеркивают решимость президента России Владимира Путина захватить всю Украину военным путем любой ценой, если ему не удастся сделать это путем переговоров", - говорят в ISW.

ISW ранее оценивал, что оборонно-промышленная база России не может производить новые бронемашины и артиллерийские системы такими темпами, которые могут компенсировать текущие темпы российских потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

"Будущие российские атаки на Покровск и Константиновку и в глубь них приведут лишь к большим потерям в живой силе и материальных средствах, если российские военные вообще способны проводить такие операции после значительных потерь бронетехники и личного состава за последние три года боевых действий", - говорится в отчете.

Также в Институте изучения войны убеждены, что, несмотря на эти потери, Путин и военное командование РФ полны решимости захватить Покровск и атаковать Константиновку. Кремль пытается захватить пояс крепостей (50-километровую линию четырех городов – Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), на что россияне могут потратить несколько лет при условии продления помощи Западу для Украины.

В ISW продолжают считать, что фюрер не заинтересован в прекращении войны и намерен продолжать воевать, пока не достигнет своих целей в Украине, которые заключаются в свержении действующей власти и полном уничтожении украинской армии.

Как сообщал военнослужащий Отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Виталий Литвин, РФ возобновила наступление на важном участке фронта на Покровском направлении. Теперь в течение дня фиксируют 73–80 боевых столкновений – как было в начале года.

Дата публикации 21:27, 08.04.25 Количество просмотров 11 Без потерь вышли из Курска и уничтожают врага на Покровском направлении: история пушкарей 117-й бригады