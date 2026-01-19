Украина лишает Россию ключевого города, который мог стать "разменной монетой" в переговорах

Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Украинские военные за последние месяцы существенно усилили контроль над Купянском в Харьковской области, лишив Россию возможности использовать город как "разменную монету" в потенциальных мирных переговорах.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на наблюдения журналистов и комментарии украинских командиров.

По данным издания, российские подразделения не смогли закрепиться в городе и сейчас пытаются проникать в его центр малыми группами – в частности через реку Оскол или заброшенный газопровод. Украинские силы системно обнаруживают и уничтожают таких военных с помощью дронов, проводя операции по поиску и уничтожению.

Реклама

Журналисты The Washington Post стали свидетелями работы украинских операторов БПЛА, которые в режиме реального времени отслеживали передвижение российских солдат и наносили удары по тем, кто пытался скрыться в зданиях или лесных полосах. По словам украинских командиров, именно дроны стали ключевым элементом содержания города.

Купянск – важный железнодорожный и логистический узел – был захвачен Россией в начале полномасштабного вторжения 2022 года, но впоследствии уволен украинскими силами. Прошлым летом РФ активизировала наступление, воспользовавшись ослаблением обороны, и город оказался под угрозой оцепления. Впрочем, после опрокидывания подкреплений и специализированных подразделений Украина смогла переломить ситуацию.

В материале отмечается, что Москва потратила значительные ресурсы и понесла большие потери, пытаясь вернуть Купянск. Украинские военные считают, что Россия стремилась представить захват города как серьезное территориальное достижение и использовать его для давления на Киев во время переговоров.

"Мы понимаем, что успехи на поле боя напрямую влияют на переговорные позиции Украины", - заявил начальник штаба бригады "Хартия" полковник Максим Голубок. По его словам, ситуация в Купянске стала одним из факторов, усиливающих позиции Киева.

Реклама

Несмотря на это, бои в городе продолжаются. В центре Купянска остаются небольшие группы российских военных, а сложные погодные условия и активное применение беспилотников с обеих сторон затрудняют полную очистку территории. В то же время, украинские командиры подчеркивают: России так и не удалось установить полноценный контроль над городом, несмотря на громкие заявления Кремля.

Ранее мы писали о том, что армия РФ попала в свита около Купянска. Да, российские подразделения, окруженные в Купянске на Харьковщине, постепенно уничтожаются.