Украина, Литва и Польша создали общую группу по расследованию военных преступлений России

В настоящее время уже 9 стран проводят свои расследования по войне, развязанной РФ.

Представители власти Украины, Литвы и Польши подписали соглашение о создании совместной следственной группы по расследованию агрессии РФ и ее военных преступлений на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что деятельность ССГ будет сосредотачиваться на сборе, безопасном хранении и быстром обмене информацией и доказательствами военных преступлений РФ, собранными в ходе расследований на территории государств-сторон, а также оперативно-розыскных мероприятиях. Кроме того, она будет заниматься выявлением активов военных преступников с целью их замораживания и конфискации.

Генпрокурор Ирина Венедиктова добавила, что совместная следственная группа открыта для других стран-участников. Она вспомнила, что в настоящее время кроме Украины еще 9 стран осуществляют собственные расследования по войне, развязанной РФ: Литва, Польша, Словакия, Эстония, Германия, Швеция, Латвия, Норвегия и Франция.

"В ходе встречи литовские и польские коллеги рассказали об уже проведенных шагах в собственных национальных расследованиях. Прежде всего, они работают со свидетелями и потерпевшими – беженцами из Украины. Также в обеих странах начали работу специальные защищенные сайты для сбора доказательств – аналоги единого ресурса Офиса Генпрокурора warcri. gov.ua ", — говорится в сообщении.