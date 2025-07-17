Украина меняет ход войны: почему РФ не сможет наступать, как в 2022 году

Дрон

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Украина меняет тактику войны благодаря массовому применению дронов, которые становятся ключевым фактором сдерживания российских наступлений на фронте. Командиры ВСУ отмечают: современное поле боя радикально изменилось, и теперь вместо массированных артиллерийских ударов главную роль играют беспилотники — разведчики, ударники и боражирующие боеприпасы.

Об этом пишет Reuters.

Как пишет издание Axios со ссылкой на западных экспертов, украинские силы смогли создать так называемую «зону смерти» — пространство, где любая бронетехника окупантов уничтожается почти мгновенно благодаря работе FPV-дронов. Дешевые, но эффективные аппараты типа «Валькирий» и «Гриффонов» уничтожают танки и БМП даже без артиллерийской поддержки.

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По данным военных, подразделения ВСУ в отдельных районах способны запускать тысячи дронов в неделю. Это позволяет перекрывать широкие участки фронта и обнаруживать движения врага. Особенно эффективны удары по целям, которые традиционная артиллерия раньше не могла достать. Командиры говорят: сейчас на передовой главная угроза для российских сил — не «Гаубица» или «Град», а низколетящий над землей маленький, почти бесшумный аппарат.

Этот технологический сдвиг позволил украинским силам не только сдержать волну возможного наступления, но и стабилизировать линию фронта, в частности, в Донецкой области. В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, что Россия действительно пытается расширить боевые действия летом, однако масштабного прорыва не наблюдается именно из-за асимметричного ответа Украины — насыщения фронта дронами и мобильными группами операторов БПЛА.

Изменения в подходах к войне стали возможны благодаря развитию внутреннего производства дронов. В 2024 году Украина вышла на уровень десятков тысяч единиц ежемесячно, что позволяет быстро пополнять запасы и масштабировать тактику. Это особенно важно в условиях ограниченной помощи со стороны союзников.

По словам одного из командиров роты беспилотников, до 90% вражеских машин, пытающихся продвинуться в «серой зоне», уничтожаются в течение первых суток. Это заставляет российское командование менять планы, а пехоту действовать без поддержки техники, что значительно снижает эффективность наступательных операций.

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Напомним, издание Bild ранее писало о подготовке РФ к новому масштабному наступлению летом. Впрочем, украинская разведка опровергла эти заявления, отмечая, что Россия не прекращала попыток атаковать еще с прошлого года. Однако никакой новой тактики или прорывов оккупанты не демонстрируют — зато сталкиваются с сильным сопротивлением, в частности благодаря технологиям.

Между тем президент России Владимир Путин, как сообщает Axios со ссылкой на источники, в разговоре с Дональдом Трампом 3 июля заявил, что в ближайшие месяцы планирует активизировать наступательные действия, чтобы выйти на админграницы временно оккупированных территорий. Однако, учитывая потери техники и изменения в поле боя, реализация таких планов выглядит все менее вероятной.

Украинская армия в это время делает ставку на мобильность, технологии и высокую мотивацию. Успешное использование дронов стало примером того, как асимметричные решения могут кардинально изменить течение полномасштабной войны.

Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что лично посетил несколько оборонных объектов в Украине вместе с украинскими чиновниками.

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«Я имел возможность собственными глазами увидеть процесс разработки и производства украинских беспилотников. Это настоящий прорыв, особенно в сфере дроновых технологий. В современной войне Украина демонстрирует лидерство. Темпы инноваций и способность быстро адаптировать и совершенствовать решения действительно впечатляют. Американскому оборонному сектору следует последовать их примеру», — подчеркнул он.