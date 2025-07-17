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Украина меняет ход войны: почему РФ не сможет наступать, как в 2022 году
Украина делает ставку на дроны, способные остановить российское наступление даже без поддержки США.
Украина меняет тактику войны благодаря массовому применению дронов, которые становятся ключевым фактором сдерживания российских наступлений на фронте. Командиры ВСУ отмечают: современное поле боя радикально изменилось, и теперь вместо массированных артиллерийских ударов главную роль играют беспилотники — разведчики, ударники и боражирующие боеприпасы.
Об этом пишет Reuters.
Как пишет издание Axios со ссылкой на западных экспертов, украинские силы смогли создать так называемую «зону смерти» — пространство, где любая бронетехника окупантов уничтожается почти мгновенно благодаря работе FPV-дронов. Дешевые, но эффективные аппараты типа «Валькирий» и «Гриффонов» уничтожают танки и БМП даже без артиллерийской поддержки.
По данным военных, подразделения ВСУ в отдельных районах способны запускать тысячи дронов в неделю. Это позволяет перекрывать широкие участки фронта и обнаруживать движения врага. Особенно эффективны удары по целям, которые традиционная артиллерия раньше не могла достать. Командиры говорят: сейчас на передовой главная угроза для российских сил — не «Гаубица» или «Град», а низколетящий над землей маленький, почти бесшумный аппарат.
Этот технологический сдвиг позволил украинским силам не только сдержать волну возможного наступления, но и стабилизировать линию фронта, в частности, в Донецкой области. В Центре противодействия дезинформации при СНБО объяснили, что Россия действительно пытается расширить боевые действия летом, однако масштабного прорыва не наблюдается именно из-за асимметричного ответа Украины — насыщения фронта дронами и мобильными группами операторов БПЛА.
Изменения в подходах к войне стали возможны благодаря развитию внутреннего производства дронов. В 2024 году Украина вышла на уровень десятков тысяч единиц ежемесячно, что позволяет быстро пополнять запасы и масштабировать тактику. Это особенно важно в условиях ограниченной помощи со стороны союзников.
По словам одного из командиров роты беспилотников, до 90% вражеских машин, пытающихся продвинуться в «серой зоне», уничтожаются в течение первых суток. Это заставляет российское командование менять планы, а пехоту действовать без поддержки техники, что значительно снижает эффективность наступательных операций.
Напомним, издание Bild ранее писало о подготовке РФ к новому масштабному наступлению летом. Впрочем, украинская разведка опровергла эти заявления, отмечая, что Россия не прекращала попыток атаковать еще с прошлого года. Однако никакой новой тактики или прорывов оккупанты не демонстрируют — зато сталкиваются с сильным сопротивлением, в частности благодаря технологиям.
Между тем президент России Владимир Путин, как сообщает Axios со ссылкой на источники, в разговоре с Дональдом Трампом 3 июля заявил, что в ближайшие месяцы планирует активизировать наступательные действия, чтобы выйти на админграницы временно оккупированных территорий. Однако, учитывая потери техники и изменения в поле боя, реализация таких планов выглядит все менее вероятной.
Украинская армия в это время делает ставку на мобильность, технологии и высокую мотивацию. Успешное использование дронов стало примером того, как асимметричные решения могут кардинально изменить течение полномасштабной войны.
Напомним, специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что лично посетил несколько оборонных объектов в Украине вместе с украинскими чиновниками.
«Я имел возможность собственными глазами увидеть процесс разработки и производства украинских беспилотников. Это настоящий прорыв, особенно в сфере дроновых технологий. В современной войне Украина демонстрирует лидерство. Темпы инноваций и способность быстро адаптировать и совершенствовать решения действительно впечатляют. Американскому оборонному сектору следует последовать их примеру», — подчеркнул он.