Украина меняет стратегию: дальнобойные удары могут переломить ход войны

Эти атаки уже повлияли на способность российской армии, заставив ее сократить дневной расход боеприпасов с 40 тысяч до 20 тысяч снарядов.

Украина начала активно использовать дальнобойные беспилотники для поражения военных объектов на территории России на расстоянии до 1000 км.

Согласно информации Bild, только за январь украинские силы нанесли удары по 18 стратегическим объектам, часть из которых получила серьезные повреждения.

Среди пораженных целей – Смоленский авиазавод, где производили крылатые ракеты, порт “Усть-Луга” под Санкт-Петербургом, военный аэропорт в Казани и другие важные объекты.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, эти атаки повлияли на способность российской армии, вынудив ее сократить дневной расход боеприпасов с 40 тысяч до 20 тысяч снарядов.

Военный эксперт Нико Ланге отмечает, что Украина постепенно усовершенствует свои возможности для глубоких ударов, а российская противовоздушная оборона неэффективно противодействует этим атакам.

Пожелавший остаться неназванным представитель Министерства обороны предположил, что продолжение таких атак может существенно изменить ход войны.

"Если бы у Украины было больше западных возможностей глубокого удара для поддержки, включая Таурус, она могла бы навязать России другой способ борьбы и изменить баланс в этой войне", — отметил он.

Напомним, что военный аналитик, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о невозможности выиграть войну в обороне может свидетельствовать о подготовке к наступательной операции Украины.