Украина мобилизует больше мужчин, но есть серьезная проблема: громкая статья Forbes

Пока это не критическая проблема для Украины, но в случае планирования контрнаступления она станет острее.

После месяцев споров в Украине наконец вступил в силу новый закон о мобилизации. Закон снижает возраст призыва в армию с 27 до 25 лет и предусматривает наказание для уклоняющихся.

Как говорится в материале Forbes, ожидается, что реформы значительно расширят армию. Но для всех этих новых войск не хватает тяжелой техники.

“Это проблема. Спросите только у россиян, которые потеряли в Украине более 15 тысяч единиц бронетехники и пытаются ее заменить. Недаром все больше россиян едут в бой в открытых гольф-карах и старинных военных тракторах 1950-х с тонкой броней”, — пишет издание.

Демеханизация российских механизированных подразделений, "вероятно, приведет к более медленному и ограниченному продвижению, что будет препятствовать общему продвижению российских сил", — пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

Украинские силы рискуют такой же деволюцией. Министерство обороны в Киеве формирует 10 новых бригад численностью 2000 человек, расширяет некоторые батальоны в бригады, переводит легкооборудованную территориальную бригаду в состав морской пехоты и добавляет артиллерийскую бригаду в Нацгвардию.

Дефицит не критический — пока

В целом, изменения могут увеличить бригады сухопутных войск Украины примерно на 10%. Армия формирует пять новых пехотных бригад.

156-я, 157-я, 158-я и 159-я пехотные бригады не являются мотопехотными бригадами, то есть им не хватает гусеничной бронетехники, которой идут в бой механизированные войска. Дефицит тяжелой техники в Украине настолько острый, что одна недавно сформированная механизированная бригада — 153-я — фактически была переведена из механизированной части в пехотную.

Украинцы не совсем готовы ехать в бой на гольф-карах. Но это может измениться, если дефицит транспортных средств ухудшится.

Когда Россия развернула войну против Украины, Киев получил около 7500 бронированных машин от своих иностранных союзников, а также восстановил с долгосрочного хранения тысячи более старых машин советской эпохи. Эти более 10 000 машин присоединились к тысячам машин, которые уже были на вооружении в начале вторжения.

В поле боя Украина потеряла около 5000 единиц техники, а спрос на нее постоянно растет, поскольку украинские вооруженные силы увеличились.

Соединенные Штаты вносят свой вклад, чтобы уменьшить этот недостаток. Первые три пакета помощи по свежему финансированию в 61 млрд долларов включали сотни боевых машин М-2, бронетранспортеров М-113 и бронированных грузовиков.

Но и этих сотен транспортных средств маловато. Можно с уверенностью сказать, что увеличение численности украинской армии значительно опередило ее механизацию. То, что большинство новейших бригад – это пехотные, тому подтверждение.

“Этот дефицит механизации не катастрофический для Украины, если украинские войска находятся в обороне и не нуждаются в быстром продвижении под огнем. Но если они когда-то собираются пойти в атаку и попытаться освободить примерно 17% территории Украины, которую оккупировала Россия, украинцам понадобится больше транспортных средств для всех новых войск, которые они мобилизуют”, — пишет издание.

Напомним, в распоряжении британского журнала The Economist оказался план наступления России на Харьковщине 2024 года. Из него следует, что россияне пытались выяснить, смогут ли они частично окружить Харьков и, в частности, давить на украинцев восточнее Печенежского водохранилища.

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