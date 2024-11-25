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Украина могла потерять самолет МиГ-29 прямо на аэродроме — Forbes (видео)

Украина могла потерять самолет МиГ-29 прямо на аэродроме — Forbes (видео)

Украинский МиГ-29 / Фото: commons.wikimedia.org

Россияне распространяют видео, на котором ракета "Искандер" взорвалась прямо над укрытием, где мог быть размещен самолет.

Россияне нанесли ракетный удар по авиабазе возле Днепра, где мог быть расположен истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. В результате атаки самолет, вероятно, был уничтожен.

Об этом сообщает Forbes.

Журналисты вспомнили летний скандал с беспрепятственным ракетным ударом по украинскому аэродрому "Миргород", направленным на расположенные там боевые самолеты. Накануне такая же история, похоже, повторилась в Днепре.

Так, 22 ноября или незадолго до этой даты российский разведывательный дрон беспрепятственно пролетел над авиабазой "Авиаторское" вблизи Днепра. Это примерно в 95 км от линии фронта.

Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором видно, как вражеский дрон нацелился на укрытие, где, вероятно, был размещен истребитель МиГ-29. Через несколько минут вниз упала баллистическая ракета "Искандер" и взорвалась прямо над укрытием, предположительно уничтожив самолет.

По информации Forbes, с осени 2023 года благодаря такой тактике россияне могли уничтожить по меньшей мере два самолета Су-27, четыре МиГ-29, Су-25 и, возможно, Ми-24.

"Это впечатляющий уровень потерь для военных, которые могут иметь менее 100 действующих боевых самолетов и только 50 или около того боевых судов", – отмечается в статье.

По мнению аналитика Королевского института объединенных служб в Лондоне Джека Уотлинга, такие успешные атаки "Искандерами" возможны лишь из-за того, что Россия ведет "непрерывную и плотную слежку" за Украиной. В то же время у Украины до сих пор недостаточно систем ПВО для полной защиты своего воздушного пространства – даже над авиабазами.

Авторы публикации обратили внимание, что западные истребители F-16 и Mirage 2000, на которые есть большие надежды, может постичь такая же участь, если Украина не сможет существенно улучшить свою ПВО.

Россияне могли уничтожить украинский МиГ-29 прямо на аэродроме

Россияне могли уничтожить украинский МиГ-29 прямо на аэродроме

Напомним, 1 июля Россия нанесла ракетный удар по аэродрому в Миргороде. По информации Forbes, в результате атаки были уничтожены два самолета Су-27, которые якобы стояли "под открытым небом".

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