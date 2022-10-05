Украина может атаковать российские войска на территории Беларуси: Жданов назвал условие

ВСУ будут атаковать российские войска в Беларуси на подступах к границе с Украиной. Бои будут проходить у пограничного столба.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина может нанести удар по российским войскам на территории Беларуси. Это произойдет, если они будут выдвигаться к госгранице.

Об этом Жданов рассказал в эфире проекта "FreeДом".

В то же время, он отметил, что непосредственно территорию Беларуси ВСУ не будут атаковать.

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"Мы будем наносить удары по войскам, которые будут выдвигаться к нашей государственной границе. На подступах к границе мы будем наносить удары по войскам. Да, они будут на белорусской территории, но относительно белорусской территории как таковой – нет", — пояснил военный эксперт.

Он заверил, что точно не повторится ситуация в феврале во время полномасштабного вторжения РФ. То есть вражеские войска не смогут вклиниться в Украину с белорусского направления, а бои будут проходить у пограничного столба.

Жданов также убежден, что сама белорусская армия не присоединится к российской на поле боя. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко на это не пойдет.

"Лукашенко готов сделать все, что угодно. Он готов повторить февраль текущего года, предоставить свою территорию, полностью поддерживать и обеспечить российские войска на территории Беларуси, но только чтобы армия Беларуси не вступала в открытое боевое столкновение", — прогнозирует военный эксперт.

Кроме того, он прокомментировал признание Лукашенком участия Беларуси в войне против Украины.

"Теперь нам даже не нужно будет в Международном трибунале доказывать, что Беларусь участвовала наравне с Россией в этой войне. Его поведение можно объяснить: берите что хотите, делайте что хотите, я вам помогу, но я воевать не буду", – объяснил Жданов.

Напомним, эксперт Игар Тишкевич считает, что президент России Владимир Путин держит напряжение у границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ. Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет.

Заметим, как сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Лукашенко сейчас растерян из-за давления Путина и больших проблем на политическом поле внутри страны.

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