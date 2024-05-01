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Украина может бить по России западным оружием: громкое заявление главы МИД Латвии

Украина может бить по России западным оружием: громкое заявление главы МИД Латвии

Западное оружие / Фото: ТСН.ua

Латвийская дипломатка отметила, что не все решения, принятые партнерами Украины, объявляются публично.

Некоторые западные страны позволили Украине атаковать их оружием военные объекты на территории России.

Об этом заявила министерка иностранных дел Латвии Барба Браже в интервью Европейской правде.

"Уже сейчас есть государства Европы, которые предоставили Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное - влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", - пояснила дипломат.

В то же время она подчеркнула, что международное право позволяет использовать дальнобойное оружие для ответных ударов по объектам, из которых страна-нападающий атакует другое.

Напомним, Дания увеличит военную помощь для Украины на $630 млн.

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