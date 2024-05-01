Украина может бить по России западным оружием: громкое заявление главы МИД Латвии

Некоторые западные страны позволили Украине атаковать их оружием военные объекты на территории России.

Об этом заявила министерка иностранных дел Латвии Барба Браже в интервью Европейской правде.

"Уже сейчас есть государства Европы, которые предоставили Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное - влияние на поле боя. Потому что здесь есть выбор: или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо", - пояснила дипломат.

В то же время она подчеркнула, что международное право позволяет использовать дальнобойное оружие для ответных ударов по объектам, из которых страна-нападающий атакует другое.

Напомним, Дания увеличит военную помощь для Украины на $630 млн.

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