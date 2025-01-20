Украина может готовить новое наступление: эксперт анализирует слова Сырского

Эксперт также высказал мнение о возможных переговорах между Украиной и Россией, подчеркнув, что пауза в боевых действиях может повлиять на обе стороны по-разному.

Военный аналитик, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о невозможности выиграть войну в обороне может свидетельствовать о готовящейся наступательной операции Украины.

Об этом он рассказал в эфире "24 Канала".

“Две последние вещи дают нам предчувствие, что мы планируем какие-то действия. Какие-то наступательные, скорее всего, действия. Иначе интерпретировать слова Сырского трудно”, – отметил Гетьман.

О паузе в боевых действиях

Эксперт также высказал мнение о возможных переговорах между Украиной и Россией, подчеркнув, что пауза в боевых действиях может повлиять на обе стороны по-разному.

“Враг имеет тактическую инициативу, враг имеет численное преимущество. У нас есть определенные проблемы с комплектацией наших подразделений, которые ведут на линии фронта. количество оружия, которое должны передать наши партнеры", – объяснил Гетман.

В то же время он отметил, что короткая пауза в боевых действиях может быть выгодна Украине: "Краткая пауза на несколько недель — это пойдет на пользу нам. А долгая пауза на несколько месяцев пойдет на пользу россиянам".

Эксперт добавил, что возможное давление на Россию со стороны международного сообщества, в частности, новой администрации США, также может изменить расклад сил в пользу Украины.

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал большое интервью в эфире ТСН.