Украина может использовать F-16 эффективнее, но нужно более мощное оружие – генерал

Украине необходимо современное оружие для истребителей F-16, чтобы эффективно противодействовать наземным целям и укрепить обороноспособность.

Об этом в эфире Украинского радио заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Романенко отметил, что украинские F-16 выполняют преимущественно задачи противовоздушной обороны.

"Они могут уничтожить крылатые ракеты, беспилотники и шахеды. Также они способны работать по авиации противника, но используемые авиационные средства ограничены ракетами с инфракрасными головками самонаведения на 20-40 км или радиолокационными на 110-160 км" – пояснил он.

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Генерал подчеркнул, что F-16 должны быть оснащены более современными ракетами, такими как JASSM, которые позволят эффективно действовать не только в воздухе, но и на земле.

“Для нас это очень важно. Нам нужна не только техника, но и более мощное авиационное оружие", — отметил Романенко.

Кроме этого Игорь Романенко высказался по поводу политики США в обучении украинских пилотов.

"Мы еще в начале обращались с просьбой разрешить работать с ветеранами-пилотами F-16, но ответа не последовало. В то же время, наших 12 опытных пилотов ставили в очередь, тогда как другие страны готовили тысячи в год”, — отметил он.

Генерал также отметил задержки из-за обучения кадетов, которое может занять месяцы или даже годы.

Напомним, что использование истребителей F-16 также требует серьезного пересмотра стратегии работы Воздушных сил Украины, ведь сейчас F-16 используются на 10-15% их потенциала.