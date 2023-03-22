Украина может начать контрнаступление через месяц: эксперт назвала решающее условие для этого

Мирон также указала, что перед началом контрнаступления следует учесть географические и погодные условия.

При своевременной военной помощи Запада Украина может пойти в контрнаступление через месяц.

Такое мнение высказала доктор Марина Мирон, военная экспертка и постдоцентка кафедры военных исследований Лондонского Королевского колледжа в интервью ведущему программы "Spotlight Ukraine" на Эспрессо.

"Пока мы знаем, что некоторые танки Leopard уже прибыли, и мы также знаем, что экипажи проходят подготовку в Испании и Великобритании. Их готовят к проведению совместных операций, потому что это необходимо. Вы не можете просто интегрировать танки в существующую систему, они должны сочетаться с механизированной пехотой, с плотной воздушной поддержкой и, как вы знаете, с противодействием беспилотникам, поэтому украинские войска должны быть готовы использовать их как часть системы.По некоторым оценкам, остальные танки мы увидим где-то в начале мая — конце апреля, поскольку они должны быть отремонтированы, чтобы их можно было использовать в Украине.Экипажи также должны быть готовыми, так как они очень отличаются от всех советских прототипов., например. То же с танками Leopard", — рассказала она.

Мирон также указала, что перед началом контрнаступления необходимо учесть географические и погодные условия, поскольку для этого необходимо подготовить много средств, которые должны поставляться одновременно с танками.

"Это, например, мостовые настилы, чтобы иметь возможность пересекать реки. Итак, все это нужно подготовить, и мы надеемся, что это произойдет где-то в конце апреля или начале мая", - добавила эксперт.

Украинское контрнаступление

В информационном пространстве, в частности в западных СМИ, довольно часто говорят об украинском контрнаступлении, которое якобы должно состояться весной. В Минобороны, комментируя такие новости, подчеркнули, что не будут разглашать планы Вооруженных сил по проведению контрнаступления по освобождению территорий.

Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, при каких условиях начнется весеннее контрнаступление.

А полковник СБУ Роман Костенко считает, что стратегическим для ВСУ является Запорожское направление.

Макрон и Сунак объявили о намерении помочь Украине с контрнаступлением

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